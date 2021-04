DAX 30 : Call sur l'indice phare allemand

(BFM Bourse) - DAX 30 constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Call 9Y3BB émis par BNPPARIBAS, de prix d’exercice 15000 points et d’échéance courte au 17/09/2021. L'effet de levier est proche de 10.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

En grande forme depuis le 09 novembre et le franchissement de sa moyenne mobile à 100 jours (en orange) sur actualité majeure, l'indice phare allemand a enchaîné les phases d'ascension marquée et de consolidation saines, à plat sans "retracement". Alors que le seuil symbolique des 15 000 devient le lieu d'un confrontation entre vendeurs et acheteurs, l'avantage donné à ces derniers , avec à la clef une rupture de seuil, est le scénario privilégié.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario haussier en se positionnant sur le warrant Call, émis par BNPPARIBAS et de code mnemonique 9Y3BB, sur DAX 30, à 8.070 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 16000.000 points ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de rupture des 14990.000 points.

Le conseil WARRANT Achat à 8.07 € CALL Objectif : 16000.000 € Stop : 14990.000 € Mnemo : 9Y3BB Emetteur : BNPPARIBAS Strike : 15000.00 € Echéance : 17/09/2021

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime