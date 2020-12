DAX 30 : Profitez du repli sur le Dax pour les audacieux

(BFM Bourse) - ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le repli du jour est violent et en particulier sur le Dax, avec 3% de correction, mais ce repli pourrait être limité à court terme et on profitera des cours actuels pour se positionner dans l'idée d'un rebond à court terme. Au niveau des indicateurs mathématiques, le RSI reste au-dessus de la zone de support horizontale des 50 sur laquelle il pourrait s'appuyer pour un rebond.

La zone des 13000 points est une zone de support significative. On profitera du retour actuel des cours vers les 13200/220 pour se positionner sur le turbo call avec un levier raisonnable de 5 à 27€, pour viser les 31,70€ dans les prochains jours, avec un stop à 24,50€.

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action DAX 30 permet d'identifier une tendance haussière à court terme.

Le support à 24.600 € correspond à un seuil graphique majeur.

Sur le plan des indicateurs de tendance, la moyenne mobile à 100 jours fait office de support pour les cours.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario haussier (call) en se positionnant sur le turbo Call, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique DE000SD02A03, sur DAX 30, à 27.000 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 31.700 € ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de rupture des 24.600 €.

On prendra soin de noter qu'en contrepartie d'un effet de levier important, si la barrière désactivante à 10550 est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.