Dassault systemes : Protocole d'accord signé avec Verkor

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes a annoncé vendredi la signature d'un protocole d'accord avec la start-up française Verkor, qu'il va aider à faire avancer son projet d'usine de production de modules et de cellules de batteries électriques.



Aux termes de l'accord, les deux entreprises ont prévu de déterminer les 'meilleures pratiques' à mettre en oeuvre en vue d'établir des procédés de fabrication innovants et efficaces au sein de cette nouvelle 'gigafactory'.



D'un point de vue pratique, Verkor compte déployer les solutions d'ingénierie 'High Performance Battery' et 'High-Tech Smart Factory' de Dassault Systèmes, toutes deux basées sur la plateforme collaborative 3DExperience imaginée par le concepteur de logiciels.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel