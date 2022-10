Dassault systemes : Oddo réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Dassault Systèmes, avec un objectif de cours réduit de 50 à 42 euros.



Alors que Dassault Systèmes publiera ses résultats trimestriels le 26 octobre, 'la dynamique des licences (17% du CA au T3) sera particulièrement observée dans le contexte actuel de dégradation du contexte macro', fait remarquer le broker.



Oddo indique que ses attentes se situent en bas de fourchette de guidance (6% org).



'Le récurrent devrait rester solide (+9.5% org) dans la lignée du T3 (+10% org), toujours tirée par Medidata (+15% org). In fine, nos prévisions de croissance se situent en milieu de fourchette de la guidance à cc et marginalement supérieure au Consensus', anticipe l'analyste.



Le bureau d'études reste confiant quant à la capacité du groupe à réitérer ses guidances 2022 et annonce anticiper une croissance de +7% org. en 2023, grâce à la résilience du récurrent, au pricing power et à l'upsell.



