Dassault aviation : Le secteur de la défense tangue en Bourse après la rébellion abandonnée de Wagner en Russie

(BFM Bourse) - L'ensemble des valeurs du secteur en Europe reculent ce lundi à la suite des évènements qui ont eu lieu en Russie ce week-end. Les investisseurs spéculent sur une accélération de la fin du conflit en Ukraine, ce qui est perçu négativement pour le secteur.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

La géopolitique dicte encore le tempo pour les valeurs du secteur de la Défense en Bourse. En fin de matinée ce lundi, Dassault Aviation abandonne 2,1% et Thales recule de 1,6%, alors que le CAC 40 est presque stable (+0,03%). Les deux titres ont connu des chutes allant jusqu'à près de 5% et 4% respectivement dans la matinée. A Londres BAE Systems abandonne 2,2% tandis qu'à Francfort, Rheinmetall, qui fournit des blindés à l'armée allemande cède 4,2%. Le groupe d'outre-Rhin avait vu son cours doubler l'an passé et était entré dans le DAX 40 en avril.

Ce mouvement de baisse semble être lié à la rébellion annoncée – puis finalement abandonnée samedi soir – du groupe paramilitaire Wagner, mené par Evguéni Prigojine, surnommé "le cuisinier de Poutine", car il a occupé un temps le poste de chef de la restauration au Kremlin. Cette organisation paramilitaire ultra-violente a eu comme faits d'armes récents des victoires sur le front ukrainien. Mais Prigojine, très critique du ministre de la Défense, Sergueï Chogou, a lancé dans la nuit de vendredi à samedi ses troupes vers Moscou.

>> Accédez à nos analyses graphiques exclusives, et entrez dans la confidence du Portefeuille Trading

Des "fissures" dans le camp russe

Samedi matin, il a clamé la prise de Rostov-sur-le Don et s'est dirigé vers la capitale russe avant de faire machine arrière dans la soirée, à quelques centaines de kilomètres de la ville, assurant vouloir éviter un bain de sang. Selon le Kremlin, il devait se rendre en Biélorussie.

Cet épisode éclair a laissé entrevoir des craquelures importantes du côté du camp russe. "Ce qui s'est passé au cours de ce week-end montre que la guerre contre l'Ukraine est en train de fissurer la puissance russe et affecte son système politique", a commenté le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell.

Au point que le marché spécule sur la possibilité d'une accélération de la fin de la guerre en Ukraine. "Il y a une anticipation de l'affaiblissement du conflit voire des spéculations sur la fin, ce qui pèse sur le sentiment de marché pour les valeurs de la défense quand bien même les fondamentaux n'ont pas changé", estime ainsi un analyste parisien.

Le temps de se montrer sélectif sur le secteur

Rappelons que l'éclatement de la guerre en Ukraine avait agi comme un gros coup de réveil sur le marché pour les titres de la défense, soulignant l'importance de ses groupes pour maintenir la sécurité dans le monde. Avant ce conflit, les valeurs de la défense s'échangeaient à des multiples déprimés en raison du peu d'appétit pour ce secteur des investisseurs ESG (environnement social, gouvernance, les critères extra-financiers). Le conflit en Ukraine a amené le marché à anticiper des surcroîts de commandes et de dépenses militaires qui ont effectivement eu lieu, notamment en Allemagne ou aux Pays-Bas.

Pour ces raisons, Dassault Aviation et Thales ont signé l'an passé deux des trois plus fortes hausses du SBF 120 en Bourse (1er avec +66,5% et troisième avec +59,5% respectivement).

Avec cette envolée, les analystes appellent désormais à faire preuve de discernement. Dans une récente note, mi-juin, Morgan Stanley estimait qu'avec des valorisations proches de leurs plus hauts historiques, le temps étant venu de se montrer "sélectif".

"Si les perspectives de croissance des budgets de défense et du secteur sont indiscutables, le secteur a déjà augmenté de 80% au cours des 18 derniers mois et il n'y a aucune visibilité sur sur l'issue potentielle de l'Ukraine", exposait la banque américaine.

Ce qui a amené Morgan Stanley a privilégier les actions avec une exposition géographique diversifiée, un potentiel de croissance fort même hors Ukraine, de potentielles bonne surprises sur les attentes en matière de résultats, ainsi qu'une politique de retour à l'actionnaire attrayante. Elle avait ainsi retenu deux titres à "surpondérer" -l'équivalent d'achat chez elle -, soit BAE Systems, sa valeur préférée, et Thales.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse