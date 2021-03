Dassault aviation : Plombé par l'arrêt de l'aviation d'affaires, le bénéfice de Dassault a plongé en 2020

(BFM Bourse) - Le constructeur aéronautique a vu son chiffre d'affaires se contracter de 25% en 2020 mais ses comptes restent dans le vert, aidé par la résilience de son activité de défense.

À l'instar de l'ensemble du secteur aéronautique, Dassault Aviation a souffert l'an dernier, frappé de plein fouet par la mise à l’arrêt d’une grande partie du trafic aérien qui a notamment pénalisé son activité d'aviation d'affaires. Mais si 2020 "fut une année "extra-ordinaire", elle a permis au groupe de "démontrer la pertinence de son modèle dual et de sa résilience", selon son PDG Eric Trappier, cité dans le communiqué.

Les revenus du groupe ont certes fléchi de 25% à 5,5 milliards d'euros, mais ils souffraient d'une base de comparaison élevée puisqu'ils avaient bondi de 43% lors de l'exercice précédent. Cette contraction du chiffre d'affaires est "conforme à notre prévision" indique Eric Trappier, qui précise que celle-ci "s’explique principalement par la baisse du nombre de livraisons de Rafale Export (13 en 2020 contre 26 en 2019) et de Falcon (34 Falcon -neufs- cette année contre 40 en 2019)". Ce dernier chiffre ressort toutefois supérieur à la prévision formulée par le groupe fin juillet de livrer 30 Falcon sur l'année. Et grâce à l'augmentation du nombre d'avions d'occasion livrés, la division d'aviation civile du groupe est même parvenue à faire légèrement progresser ses revenus (+1,5% à 2,22 milliards).

Première livraison du Falcon 6X fin 2022

Le résultat opérationnel ajusté en 2020 est pour sa part ressorti à 261 millions d'euros contre 765 millions d'euros un an plus tôt, correspondant à une marge opérationnelle ajustée de 4,8%, contre 10,4% en 2019. Le résultat net ajusté 2020 a également chuté de 51% à 396 millions d’euros en 2020, tandis que les prises de commandes ont représenté 3,46 milliards, en baisse de 39% par rapport à 2019. Enfin, après avoir renoncé à sa politique de distribution en 2020, Dassault Aviation proposera à ses actionnaires un dividende de 12,3 euros par action, inférieur à celui versé au titre des exercices 2017 (15,3 euros) et 2018 (21,2 euros).

Le groupe, qui prévoit un rebond de ces livraisons de Rafale en 2021 (25) et un nouveau repli de celles de Falcon (25 également), estime que 2021 sera une année encore profondément marquée par la pandémie due au coronavirus. Il anticipe cependant un chiffre d'affaires en hausse cette année. Il prévoit par ailleurs de livrer le premier exemplaire de son avion d'affaires Falcon 6X à la fin de 2022 et fera une annonce dans "les mois ou semaines à venir" sur son nouveau programme Future Falcon, a déclaré son PDG, Eric Trappier.

Cette publication annuelle est relativement fraîchement accueillie par le marché parisien puisque le titre, qui restait sur deux progressions journalières consécutives, rend 1,5% à 932,5 euros peu après 12h, dans un marché parisien qui a effacé la majeure partie de ses pertes initiales (-0,4% pour le CAC). Dassault Aviation n'affiche ainsi plus que 3,3% de hausse depuis le 1er janvier, après avoir lâché 23,3% en 2020.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse