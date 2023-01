DASSAULT SYSTEMES : Navigation dans un second canal baissier

(BFM Bourse) - L’équipe de BFM Bourse, entrevoit un potentiel baissier sur l'action Dassault Systèmes qui constituera le sous-jacent d’un turbo Put parfaitement adapté (UD0JB).

Ce produit dérivé réactif, émis par BNPPARIBAS, pourra être travaillé par les investisseurs les plus actifs. Le levier est proche de 6.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

En sortant brutalement d'un premier canal baissier le 10 novembre, le sous-jacent n'a fait que pénétrer dans un second corridor, plus fin et au biais descendant moins fort. Une combinaison de chandeliers bien peu avenante s'esquisse justement à proximité immédiate de la borne haute de ce second canal, alors même que la moyenne mobile à 50 jours (en orange) s'infléchit.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier (put) en se positionnant sur le turbo Put, émis par BNPPARIBAS et de code mnemonique UD0JB, sur DASSAULT SYSTEMES, à 0.590 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 30.010 € ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de franchissement des 35.440 €.

On prendra soin de noter qu'en contrepartie d'un effet de levier très important, si la barrière désactivante à 40 € (tracé en violet) est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.