Daimler : Simplifie la commande de ses fourgonnettes

(CercleFinance.com) - Commander le véhicule souhaité de manière simple et pratique sur Internet, quel que soit le lieu où l'on se trouve - Mercedes-Benz Vans propose désormais ce service.



Sur la boutique en ligne de Mercedes-Benz, les personnes intéressées peuvent choisir non seulement des voitures particulières, mais aussi des fourgons et des transporteurs de Mercedes-Benz parmi une série de véhicules neufs préconfigurés.



Dès à présent, des véhicules de différentes séries et motorisations seront disponibles - y compris les véhicules électriques à batterie, comme l'eSprinter. Pour la première fois, un camping-car Mercedes-Benz sera disponible en ligne avec le Marco Polo.



' Avec l'extension de la boutique en ligne Mercedes-Benz aux fourgons, nous répondons à un souhait de nos clients privés et commerciaux ', déclare Steffen Lucas, directeur général des ventes de transporteurs et de fourgons en Allemagne.



