Daimler : L'AMG C63 SE Performance ouverte à la commande

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz annonce que la nouvelle Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCEest désormais disponible à la commande en Allemagne.



Ce véhicule bénéfice notamment de la transmission intégrale AMG Performance 4MATIC+ ainsi que de la direction active de l'essieu arrière.



La transmission hybride associe le moteur turbocompressé AMG de 2,0 litres à une unité d'entraînement électrique (EDU) sur l'essieu arrière pour une expérience de conduite 'hautement émotionnelle', dixit le constructeur



La puissance combinée du système est de 500 kW (680 ch), pour un couple maximal combiné du système de 1020 Nm.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel