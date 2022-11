Daimler : Valide un système de stationnement automatisé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz et Bosch ont franchi une étape sur la voie de la conduite automatisée : L'autorité fédérale allemande chargée du transport automobile a approuvé l'utilisation de leur système de stationnement automatisé dans le parking P6, à l'aéroport de Stuttgart.



Il s'agit ainsi de la première fonction de stationnement sans conducteur hautement automatisée au monde à être officiellement approuvée pour un usage commercial.



Le véhicule et l'infrastructure prenant en charge la conduite et les manoeuvres, les conducteurs pourront se consacrer à d'autres choses, au lieu de passer du temps à chercher une place de stationnement et à manoeuvrer dans des parkings exigus.



' Nous proposerons bientôt un système de niveau 4 avec notre Intelligent Park Pilot ', annonce Markus Schäfer, membre du conseil d'administration du groupe Mercedes-Benz AG, directeur de la technologie, responsable du développement et des achats.



' Nous prévoyons d'en faire plusieurs centaines dans le monde entier au cours des prochaines années ', ajoute Markus Heyn, membre du conseil d'administration de Bosch et président du secteur Solutions de mobilité.



