Daimler : Va dévoiler son nouveau SUV EQE

(CercleFinance.com) - Le dimanche 16 octobre 2022, à 20 heures, Mercedes-Benz et Mercedes-AMG dévoileront le nouveau SUV EQE sur la plateforme médiatique Mercedes et sur d'autres canaux numériques.



Par la suite, la première mondiale numérique sera disponible en vidéo à la demande.



Le nouveau SUV EQE est le modèle EV polyvalent des deux marques. Le quatrième modèle de l'architecture des véhicules électriques offre aux amateurs de SUV un autre point d'entrée dans l'ère électrique.



Le SUV EQE est la variante polyvalente de la berline d'affaires EQE. Il offre un espace intérieur très polyvalent doté de caractéristiques innovantes pour le confort et la commodité.



