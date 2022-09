Daimler : Teste un véhicule avec la poste autrichienne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - En août, Mercedes-Benz Vans, en collaboration avec et MANN+HUMMEL et le Österreichische Post - le service postal autrichien - a commencé à tester la technologie des filtres dans des opérations réelles à Graz.



Deux eSprinter d'Österreichische Post sont équipés de filtres optimisés pour réduire les émissions de poussières fines. Ce projet pilote de Graz doit permettre de tirer des enseignements d'opérations réelles. Les premiers résultats des tests sont prévus pour la fin 2022.



Le projet est soutenu par l'Institut de technologie énergétique et environnementale (IUTA) de Duisbourg. Les filtres sont régulièrement contrôlés sur place par Mercedes-Benz Vans et le spécialiste de la filtration Mann+Hummel.



D'ici 2030, l'Österreichische Post prévoit d'effectuer des livraisons entièrement électriques dans tout le pays. Depuis le printemps de cette année, la flotte a été élargie et ne comprend plus que des véhicules de livraison purement électriques.



