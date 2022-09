Daimler : Pour une conduite automatisée plus sûre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Drive Pilot est le premier système de niveau 3 certifié au niveau international.



Conçu par Mercedes-Benz, Drive Pilot repose sur une architecture système qui permet de contrôler en toute sécurité toutes les situations susceptibles de se produire.



À cette fin, le freinage, la direction, l'alimentation électrique et certaines parties du système de capteurs sont conçus avec une redondance physique et fonctionnelle. En adoptant cette approche de la conception du système axée sur la sécurité, Mercedes-Benz établit de toutes nouvelles références en matière de conduite automatisée.



Drive Pilot est disponible en option pour la Classe S et l'EQS en Allemagne depuis le 17 mai 2022.



Les quatre éléments centraux de l'architecture redondante englobent le système de freinage, la direction, l'alimentation électrique et une partie des capteurs. Ces derniers comprennent la reconnaissance de l'environnement et la manipulation.



Au total, plus de 30 capteurs permettent au Drive Pilot de maîtriser la conduite en toute fiabilité.



' Nous sommes convaincus que la redondance est la bonne approche pour la conduite automatisée de niveau 3 et au-delà ', déclare Markus Schäfer, membre du conseil d'administration de Mercedes-Benz Group, directeur de la technologie, responsable du développement et des achats.



