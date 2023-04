Daimler : Porté par ses résultats, l'avis d'un analyste

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz gagne un peu plus de 1% à Francfort, après avoir publié un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur aux attentes.



Le groupe a également annoncé un bénéfice d'exploitation en hausse à 5,5 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année grâce à de bonnes performances dans sa division d'utilitaires légers. La publication a agréablement surpris les analystes, qui attendaient un résultat de l'ordre de 4,8 milliards.



Suite à cette annonce, UBS confirme son conseil à l'achat avec un objectif de 85 E.



' L'EBIT ajusté est de 5,5 milliards d'EUR et la marge EBIT est de 14,8 % pour Cars grâce à un bon rapport prix/mix produits ' indique le bureau d'analyses.



UBS souligne qu'il n'y a pas de mise à jour des prévisions pour l'instant, mais la partie supérieure de la fourchette cible semble plus probable.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.