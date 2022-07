Daimler : Oddo reste positif, réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en réduisant son objectif de cours de 85 à 75 euros sur Mercedes-Benz, Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance', dans une note sur le secteur automobile européen, où il estime que 'l'incertitude plaide pour un retour au premier plan des valeurs 'qualité''.



'La saison de résultats à venir ne devrait pas clore le débat sur les perspectives du secteur face à des valorisations qui semblent désormais intégrer une récession dure l'an prochain', juge l'analyste, qui adopte une approche plus prudente sur 2023.



Oddo considère néanmoins 'opportun de revenir sur les profils de 'qualité' supérieure, injustement sanctionnés depuis le début de l'année et bien plus à même de résister face à une détérioration de l'environnement : Stellantis, Mercedes-Benz, Ferrari, Michelin ou CIE'.



