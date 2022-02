Daimler : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Mercedes-Benz Group et relève son objectif de cours de 88 à 95 euros, après la publication vendredi de résultats préliminaires qui conduisent le bureau d'études à remonter ses estimations de 8% sur 2021 et de 12% sur 2022.



Selon lui, ces résultats démontrent à nouveau sa capacité 'd'absorber les vents contraires grâce à une politique très orientée sur le mix et le prix dans un contexte de lancements très soutenu qui devrait continuer à porter les résultats et la génération de FCF cette année'.



Outre ses attentes d'un momentum encore solide, Oddo salue l'évolution du positionnement du groupe (désormais pure play automobile avec un focus croissant sur le luxe) qu'il juge 'favorable et prometteur, à la fois sur le plan des résultats et de la valorisation'.



