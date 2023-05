Daimler : Lance une trottinette électrique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - D'ici la fin de la décennie, Mercedes-Benz entend devenir entièrement électrique en poursuivant sa stratégie 'electric only'. Pour la mobilité sur le 'dernier kilomètre', une solution sans émissions est sur le point d'arriver sur le marché sous la forme de la trottinette électrique Mercedes-AMG.



Celle-ci allie ' performance, autonomie exceptionnelle et sécurité à des composants de haute qualité et à une élégance sportive ', décrit la marque. Pliable, elle se range facilement tandis que son poids (14,7kg) permet de la transporter aisément dans les transports publics.



Un moteur électrique de 500 watts permet à la trottinette d'accélérer rapidement jusqu'à 20 km/h. Au lieu d'un accélérateur au pouce, elle est équipée d'une poignée tournante, qui peut être utilisée de manière plus intuitive et plus précise pour garantir un plaisir de conduite encore plus grand.



La batterie de 9,6 Ah offre une autonomie de 40 kilomètres.



Outre les performances et le style, l'accent est mis sur la sécurité : ' grâce à un large tablier doté d'un revêtement antidérapant, la position des deux pieds est ferme et sûre '.



La trottinette Mercedes-AMG E est freiné soit par un frein à moteur électrique sur la poignée tournante, avec un frein à tambour à l'arrière, soit par un frein à pied sur le garde-boue.



