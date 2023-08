Daimler : Stifel relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa note d'achat sur Mercedes-Benz Group avec un objectif de cours relevé de 86 à 88 euros, principalement en raison d'une position de trésorerie plus élevée.



L'analyste rapporte que la direction a relevé ses prévisions de FCF et d'EBIT et a donné une perspective positive sur 2024.



'Ces derniers mois, Mercedes a sous-performé BMW. En raison des perspectives rassurantes de la direction pour le S2 et la publication d'informations solides au T2, nous pensons que Mercedes a un potentiel de rattrapage à court terme', souligne Stifel.



Le broker ajoute que Mercedes reste son premier choix parmi les équipementiers allemands.



