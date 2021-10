Daimler : Baisse de -16,4% des ventes aux Etats-Unis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz USA a annoncé des ventes de 55 130 modèles Mercedes-Benz au troisième trimestre 2021.



Mercedes-Benz Vans a enregistré des ventes de 16 055 au troisième trimestre, portant MBUSA à un total général de 71 185 véhicules pour le trimestre, soit une baisse de -16,4 % par rapport à la période comparable de l'année dernière.



Depuis le début de l'année, MBUSA a enregistré des ventes de 215 776 véhicules de tourisme Mercedes-Benz et 37 767 fourgonnettes. Cela porte les ventes totales de MBUSA depuis le début de l'année à 253 543 unités, soit une augmentation de 9,9 % par rapport à 2020.



' Malgré une très forte demande dans l'ensemble de notre gamme, la pénurie mondiale de semi-conducteurs a créé des problèmes d'approvisionnement au troisième trimestre ', a déclaré Dimitris Psillakis, président et chef de la direction de MBUSA.



