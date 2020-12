Daimler : Un nouvel actionnaire au sein de l'équipe de F1

(CercleFinance.com) - Daimler annonce l'arrivée d'INEOS en tant que nouvel actionnaire de l'équipe de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas. Celle-ci sera désormais détenue à parts égales par Daimler AG, INEOS et Toto Wolff.



En parallèle, Daimler réduira sa participation actuelle de 60% et Toto Wolff augmentera ses 30% actuels, afin de créer trois partenaires égaux dans l'entreprise. Par ailleurs, la participation d'INEOS dans l'équipe s'ajoute à son rôle actuel de partenaire principal de l'équipe.



Depuis le retour de Mercedes-Benz en tant qu'équipe d'usine en Formule 1 en 2010, l'équipe à remporté sept doubles championnats (pilote et constructeur) du monde consécutifs depuis 2014, une performance sans précédent dans l'histoire de la discipline.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

