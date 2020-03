Daimler : Un nouveau directeur financier pour la Chine

(CercleFinance.com) - Daimler a annoncé la nomination de Olaf Schick au poste de directeur financier et du contrôle de la région de la grande Chine, à compter du 1er juillet prochain.



Olaf Schick a rejoint le groupe Daimler en 2004 et a été entre 2015 et 2017 directeur financier chez Mercedes-Benz en Russie, avant d'être nommé au poste de directeur de la conformité.



Il remplacera Steffen Hoffmann, qui prendra la direction des relations avec les investisseurs de Daimler à partir du 1er avril, alors que Björn Scheib poursuivra sa carrière en dehors de Daimler après 11 ans à la tête du département.



