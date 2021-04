Daimler : Un nouveau directeur à la tête de cellcentric

(CercleFinance.com) - Daimler annonce que le Dr Matthias Jurytko, actuellement directeur et responsable de la production de l'usine Mercedes-Benz de Wörth, sera nommé directeur général de cellcentric, la joint-venture dédiée aux piles à combustible de Daimler Truck AG et du groupe Volvo, à compter du 1er juin 2021.



Le Dr Matthias Jurytko succèdera au Dr Andreas Gorbach, qui prendra la tête du Truck Technology Group au Conseil de direction de Daimler Truck AG. Une décision concernant le futur directeur de l'usine et le chef de production de l'usine de Wörth sera prise dans les semaines à venir, annonce Daimler.



