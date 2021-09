Daimler : Travaille sur le contrôle de véhicule par la pensée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Et si la science-fiction n'était bientôt plus une fiction? Daimler annonce aujourd'hui travailler sur des approches BCI - soit des approches reposant sur des interfaces cerveau-ordinateurs - pour le contrôle de certains paramètresà bord : sélection de la destination de navigation par la pensée, commutation de lumière, changement de station radio...



Mercedes-Benz profitera ainsi du salon IAA Mobility 2021, du 7 au 12 septembre à Munich, pour présenter Vision Avtr, une concept car révolutionnaire s'appuyant sur la connexion biométrique en tant que nouvelle interaction entre l'homme et la machine.



Après un court processus d'étalonnage, un appareil BCI attaché à la tête de l'utilisateur analysera les ondes cérébrales mesurées et déclenchera une fonction définie.



En fixant leur attention sur des points lumineux, les utilisateurs pourront alors utiliser la puissance de leurs pensées pour activer diverses fonctions.



' Ce véhicule concept dépeint de manière impressionnante l'avenir de la mobilité dans lequel l'homme, la nature et la technologie seront en harmonie les uns avec les autres', a commenté Markus Schäfer, membre du conseil d'administration de Daimler AG et Mercedes -Benz AG.



