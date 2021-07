Daimler : Sept bus Setra pour la compagnie Teinachtal-Reisen

(CercleFinance.com) - Daimler annonce aujourd'hui que la compagnie d'autobus allemande Teinachtal-Reisen G. Maier GmbH & Co. élargit sa flotte de véhicules Setra avec une sept nouveaux bus ' Low Entry ' de la gamme ' MultiClass '.



Parmi ses sept véhicules, six sont des modèles S 415 LE de 45 sièges, et l'un est un S 418 LE de 57 places. Ils seront utilisés sur les lignes des régions de Böblingen et Tübingen.



Basée à Neubulach, la compagnie dispose donc désormais de cinq autocars de tourisme et de 14 bus de service régulier. Leur point commun ? Tous arborent le logo Setra.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel