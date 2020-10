Daimler : Résultats prometteurs, Mainfirst à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les premiers chiffres présentés par Daimler pour le 3e trimestre laissent entrevoir des résultats bien supérieurs aux attentes, avec un EBIT du groupe 39% supérieur au consensus.



' Daimler reste notre premier choix parmi les équipementiers allemands ' fait d'ailleurs savoir Mainfirst.



Dans ce contexte, les objectifs de marge affichés par Mercedes pour 2025 (entre 6% et 10% et même plus, selon la conjoncture) ' semblent déjà conservateur ' estime l'analyste qui maintient sa recommandation d'achat et cible un cours de 54 euros.





