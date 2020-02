Daimler : Oddo, neutre après une publication 'sans saveur'

(CercleFinance.com) - L'analyste Oddo BHF confirme ce mercredi sa recommandation 'neutre' sur le titre du groupe Daimler, après 'une publication sans saveur mais une bonne prestation du management'.



Ainsi, le broker retient 'un volontarisme indéniable', que contrebalance un 'manque de visibilité [qui] l'est tout autant', dans un 'environnement difficile'. 'Les craintes sur le dividende étaient justifiées. [On retiendra] des perspectives 2020 confirmées au sein des divisions... mais le flou persiste sur le FCF et le dividende sur 2020 et au-delà', relève Oddo BHF.



L'analyste confirme son objectif de cours de 46 euros, pour un potentiel de hausse de +8%.



