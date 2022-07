Daimler : Nouveau directeur de la stratégie chez Mercedes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Daimler annonce que Mercedes-Benz Group a nommé Paul Gao au poste nouvellement créé de directeur de la stratégie, à compter du 1er juillet 2022.



Paul Gao dispose de plusieurs décennies d'expérience dans le secteur automobile. Chez Mercedes-Benz, son rôle consistera principalement à intégrer les exigences et les connaissances spécifiques des principaux marchés asiatiques dans les décisions commerciales stratégiques de la firme allemande.



'Paul est un excellent ajout à notre équipe: un stratège éprouvé avec des compétences analytiques exceptionnelles qui a également démontré sa capacité à déployer ses idées avec succès. Il possède près de 30 ans d'expérience dans l'industrie automobile et un savoir-faire essentiel sur la Chine et d'autres marchés asiatiques en croissance', a déclaré Ola Källenius, directeur général de Mercedes-Benz Group AG.





