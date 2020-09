Daimler : Négociations avec Uber pour Free Now?

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Uber serait intéressé par le rachat de Free Now la joint-venture de Daimler et BMW indique Bloomberg. Cette société détient en France Kapten.



Cet accord permettrait à Uber d'augmenter sa part de marché en Europe et en Amérique latine, ont déclaré des personnes à Bloomberg.



' Tout accord pourrait être compliqué par les défis auxquels sont confrontées les entreprises de covoiturage, ce qui pourrait rendre plus difficile de s'entendre sur un prix ' a déclaré l'une des personnes interrogée par l'agence de presse.



Bloomberg indique qu'Il n'y a aucune certitude que les négociations aboutissent à une transaction.



Les représentants d'Uber et de BMW ont refusé de commenter et une porte-parole de Daimler a déclaré que la société ne commentait pas les spéculations a précisé l'agence de presse.



