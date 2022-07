Daimler : Mise en vente du nouveau Mercedes-Benz GLC

(CercleFinance.com) - Daimler annonce l'ouverture des ventes du nouveau Mercedes‑Benz GLC un modèle dont le constructeur met en avant 'le design et la technologie modernes, les performances sportives et l'efficacité ainsi que le confort et l'agilité'.



Tous les modèles GLC sont proposés avec une transmission 100 % hybride. La gamme de moteurs comprend des unités à essence et diesel à quatre cylindres associées à un moteur électrique.



Les versions hybrides rechargeables seront lancées sur le marché vers décembre 2022, avec une puissance système allant jusqu'à 280 kW (381 ch).



'Tous les hybrides rechargeables auront une autonomie électrique de plus de 100 kilomètres (WLTP)', assure d'ores et déjà Mercedes-Benz.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel