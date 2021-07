Daimler : MFTBC prend aussi la route de la neutralité carbone

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - En tant que partie intégrante de Daimler Truck AG, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) annonce aujourd'hui partager la même ambition que Daimler Trucks & Buses et vise à atteindre la neutralité carbone de ses sites de production d'ici 2039.



Les opérations de Mitsubishi Fuso Truck Europe (MFTE), filiale à 100% de MFTBC au Portugal, prendront même un peu d'avance et deviendront neutres en CO2 d'ici 2022, assure MFTE.

Daimler précise par ailleurs que les usines Kawasaki et Nakatsu de MFTBC ont déjà réduit leurs émissions de CO2 de 17% depuis 2015.



De plus, à compter de 2039, Daimler Trucks & Buses et MFTBC ne proposeront plus que des véhicules neutres en CO2 sur les marchés européens, japonais et en Amérique du Nord, notamment via l'électrification des véhicules et le développement de l'hydrogène.



L'objectif ultime est d'atteindre un transport routier neutre en CO2 d'ici 2050, indique Daimler.



