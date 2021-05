Daimler : Mercedes s'impose pour sa 500e course en F1

(CercleFinance.com) - Le septuple champion du monde, Lewis Hamilton, a remporté la 97e victoire de sa carrière hier, sur la piste de Portimao, au Portugal.



Au volant de sa Mercedes-AMG Petronas F1, le britannique a devancé Max Verstappen (Red Bull-Honda) et Valtteri Bottas, sur la seconde Mercedes, auteur du meilleur tour en course et de la pôle position.



Le grand-prix marquait par ailleurs la 500e participation de Mercedes-Benz Power en F1.

Lewis Hamilton et Mercedes sont en tête respectivement des championnats pilotes et constructeurs.



