Daimler : Mercedes-Benz Trucks va changer de direction

(CercleFinance.com) - A compter du 1er février 2021, Karin Radström prendra le volant de l'activité Mercedes-Benz Trucks.



Cette suédoise était précédemment responsable des ventes et du marketing chez Scania où elle a occupé diverses fonctions de direction depuis 2007.



La nouvelle recrue y avait notamment travaillé comme responsable de l'activité bus et autocars et s'était aussi occupée du segment des véhicules connectés.



Karin Radström est titulaire d'un Master en ingénierie et gestion industrielle, délivré par l'Institut royal de technologie de Stockholm.





