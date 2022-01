Daimler : Les ventes US de Mercedes en hausse de 1% en 2021

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz, la division automobile du groupe Daimler, a annoncé vendredi avoir accru de 1,1% ses livraisons de véhicules aux Etats-Unis en 2021, à 329.574 unités.



Sur les trois dernier mois de l'année, les ventes américaines du constructeur de Stuttgart ressortent toutefois en forte baisse de 20,2% à 76.031 unités.



Mercedes précise que ses modèles les plus prisés aux Etats-Unis restent les SUV GLE, GLC et GLS.



Pour ce qui concerne 2022, la marque dit prévoir une offensive dans l'électrique avec l'arrivée d'une berline EQS toute électrique, d'un SUV EQS et d'une nouvelle classe C.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel