Daimler : Le titre grimpe, un analyste voit du potentiel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Daimler signe jeudi l'une des plus fortes hausses de l'indice DAX à la Bourse de Francfort, Berenberg soulignant les perspectives prometteuses du projet de scission du constructeur allemand.



A 10h30, le titre du groupe automobile gagne 1,8% alors que, dans le même temps, le DAX progresse de moins de 0,2%.



Dans une note, Berenberg met en avant le potentiel du positionnement 'premium' de la marque Mercedes-Benz, qui offre selon lui des qualités sous-appréciées en matière de prix et de croissance.



L'intermédiaire financier juge par ailleurs que le lancement des véhicules électriques haut de gamme va venir clore le débat existant autour des marges bénéficiaires générées dans l'électrification.



Quant à la division de poids-lourds Daimler Truck, qui est appelée à prendre bientôt son indépendance, elle offre une exposition intéressante au redressement économique au vu de son carnet de commandes record et de la vigueur des marchés de la logistique, poursuit Berenberg.



Pour l'analyste, le projet de scission devrait donc continuer à doper le titre Daimler, qui affiche déjà la deuxième plus forte hausse du DAX cette année avec un gain de plus de 57% depuis le 1er janvier.



Berenberg initie en conséquence le titre avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 115 euros.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.