Daimler : Le titre gagne 6% dopé par les perspectives

(CercleFinance.com) - Daimler a annoncé une perte d'exploitation au deuxième trimestre par rapport à un bénéfice il y a un an, les ventes du géant allemand de l'automobile ayant plongé en raison de la pandémie du corona.



Le constructeur a cependant indiqué qu'il voyait désormais les premiers signes d'une reprise - notamment au niveau de son unité Mercedes-Benz, où le groupe bénéficie d'une forte demande de modèles haut de gamme et de véhicules électriques.



Suite à cette annonce, les actions de Daimler augmentent de près de 6% à la Bourse de Francfort.



Au deuxième trimestre, Daimler a enregistré une perte d'exploitation ajustée de 708 millions d'euros, contre un bénéfice de 2,5 milliards d'euros il y a un an.



Les ventes unitaires totales du groupe ont baissé de 34% à 541 800 voitures particulières et véhicules utilitaires, avec un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 29% à 30,2 milliards d'euros.



Daimler s'attend à ce que son bénéfice d'exploitation (EBIT) soit positif en 2020, mais inférieur à celui de l'année précédente.



