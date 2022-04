Daimler : Le réseau Mercedes me Charge évolue en Europe

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz annonce qu'à partir de juin 2022, un nouveau système tarifaire sera appliqué aux quelque 300 000 bornes de recharge du réseau Mercedes me Charge en Europe.



' En fonction de leur profil de conduite personnel, les clients pourront à l'avenir choisir le tarif Mercedes me Charge qui leur convient et planifier ainsi leurs frais de recharge plus clairement et plus concrètement. Les nouveaux tarifs Mercedes me Charge offrent à nos clients un accès pratique à une infrastructure de recharge durable pour les véhicules électrifiés en Europe ', déclare Britta Seeger, membre du conseil d'administration de Mercedes-Benz Group AG, responsable du marketing et des ventes.



Avec l'introduction du nouveau système tarifaire, les clients auront également accès à des prix fixes qui s'appliquent quel que soit l'opérateur.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel