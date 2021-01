Daimler : Le marché des vans s'annonce prometteur en 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Daimler rapporte que la 'Vanlife' - soit la vie sur la route/vie en camion - représente un marché en plein essorà l'heure actuelle.



En Allemagne les nouvelles immatriculations ont d'ailleurs atteint un nouveau sommet en 2020, selon l'Association allemande de l'industrie du caravaning (CIVD), avec environ 80 000 camping-cars nouvellement enregistrés.



La situation est assez similaire dans le reste de l'Europe et aux États-Unis et le pronostic pour 2021 est également prometteur, assure Daimler précisant que 'ce sont les camping-cars compacts qui stimulent la croissance' car ils conviennent à la fois aux voyages et à un usage quotidien.



Mercedes-Benz Vans vise ainsi une croissance de 25% de ses ventes de Vans de la famille 'Marco Polo' en 2021. 'Nous voyons un réel potentiel de croissance dans les années à venir', confirme Klaus Rehkugler, responsable des ventes et du marketing chez Mercedes-Benz Vans.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.