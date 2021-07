Daimler : Lance une nouvelle structure en Inde

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Daimler India Commercial Vehicles (DICV) a annoncé aujourd'hui la création d'un 'Transformation Management Office (TMO)', soit un bureau de gestion de la transformation en Inde, et la nomination, à sa tête, de Chulanga Perera en tant que responsable de la transformation et directeur de la stratégie.



Le TMO se concentrera sur quatre domaines cibles, à savoir: générer des synergies maximales, piloter la transformation numérique, améliorer le service client et faire évoluer les offres commerciales. Il sera composé d'une quarantaine de collaborateurs.



' Aujourd'hui plus que jamais, les entreprises doivent adopter le changement afin d'assurer une prospérité à long terme (...) Avec notre bureau de gestion de la transformation dédié, nous visons à conduire la prochaine phase de croissance de DICV', explique Satyakam Arya, directeur général de DICV.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.