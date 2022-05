Daimler : L'eCitaro adopte la pile à combustible de Toyota

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Toyota Motor Europe (TME) annonce qu'il va fournir son module de pile à combustible TFCM (Toyota Fuel Cell Module) à Daimler Buses -filiale de Daimler Truck AG- afin d'équiper le eCitaro, nouvel autobus urbain de Mercedes-Benz.



Module plat de deuxième génération, le TFCM produit une puissance de 60kW et s'intègre facilement dans le toit du bus, aux côtés de la batterie et des réservoirs d'hydrogène.



Cette technologie permet de porter l'autonomie des bus en milieu urbain jusqu'à 400km environ pour le bus rigide et 350km pour la version articulée.



'Nous nous réjouissons de travailler avec Daimler Buses et sommes ravis de constater que les ventes de nos modules continuent de progresser en Europe,' commente Matt Harrison, Président et CEO de Toyota Motor Europe. 'Toyota tient absolument à atteindre la neutralité carbone et voit dans l'hydrogène l'une des pierres angulaires de la société décarbonée de demain.'



