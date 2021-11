Daimler : Hamilton s'impose et relance le championnat de F1

(CercleFinance.com) - Lewis Hamilton s'est imposé ce week-end à l'issue du Grand-Prix de Formule 1 du Brésil, disputé à Sao Paulo. Après être parti en dixième position, le pilote britannique au volant de sa Mercedes-AMG Petronas F1 a remonté la tête de la course et coupé la ligne d'arrivée devant la Red Bull Honda de Max Verstappen et la seconde Mercedes de Valtteri Bottas.



A trois courses du terme de la saison, Lewis Hamilton, en quête d'un huitième titre mondial, revient à 14 unités du leader du championnat, Max Verstappen. Au classement constructeurs, Mercedes porte à 11 points son avance sur Red Bull.



