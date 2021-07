Daimler : Future association avec Traton et Volvo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Daimler Truck, Traton Group et Volvo Group ont signé un accord sans engagement pour l'installation et l'exploitation d'un réseau de recharge public haute performance à destination des poids lourds et autocars longue distance électriques à batterie dans toute l'Europe, annonce Daimler aujourd'hui.



'L'objectif commun est d'initier et d'accélérer la mise en place d'infrastructures de recharge pour renforcer la confiance des clients et soutenir la transformation de l'UE vers un transport climatiquement neutre', précise le constructeur allemand.



Cet accord devrait logiquement conduire à la création d'une joint-venture détenues à parts égales entre les trois partenaires d'ici 2022.



Les parties ont l'intention d'investir ensemble 500 millions d'euros pour installer et exploiter au moins 1700 points de recharge d'énergie verte à haute performance dans un délai de cinq ans à compter de la création de la coentreprise.





