Daimler : Explosion des ventes dans l'électrique

(CercleFinance.com) - Daimler annonce aujourd'hui que ses ventes de véhicules xEV (soit hybrides et tout-électriques) de Mercedes-Benz Cars ont augmenté de 142,7% entre janvier et septembre, par rapport à la même période un an plus tôt, avec 184 369 véhicules vendus.



Tous véhicules confondus, Mercedes-Benz Cars a vendu 1 617 508 voitures lors des 9 premiers mois de l'année, soit une augmentation de 3% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le constructeur souligne que malgré la forte demande mondiale, les ventes de Mercedes-Benz ont été affectées par la pénurie de semi-conducteurs.



De son côté, la division Mercedes-Benz Vans annonce avoir vendu 243 678 véhicules entre janvier et septembre, soit un hausse de 9,8%.



