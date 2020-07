Daimler : En baisse, mais un analyste n'est plus à 'Alléger'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Daimler recule ce vendredi de -1%, même si l'analyste Oddo BHF annonce revoir à la hausse sa recommandation et son objectif de cours sur celui-ci, estimant que la dernière publication et la guidance permettent 'd'écarter le scénario du pire'.



'Quelques jours après des préliminaires T2 20 solides et meilleurs qu'attendu, la publication finale a confirmé la bonne impression initiale à la fois sur la partie résultats (mix, Chine notamment) et la partie FCF (toutefois bien tiré par le BFR comme nous le pensions). Surtout, les éléments de guidance donnés par le management pour l'ensemble de l'année ont surpris positivement et devraient entraîner de nouveaux relèvements, confirmant donc à la fois une résilience plus forte et un momentum meilleur qu'attendu', commente le broker.



Oddo BHF passe ainsi à 'Neutre' sur la valeur (après 'Alléger') et à une cible de 40 euros (après 35 euros).



