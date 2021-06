Daimler : Deux bus transformés pour la vaccination au Brésil

(CercleFinance.com) - Daimler fait savoir que Mercedes-Benz do Brasil a transformé deux bus (un bus urbain OF 1519 et un bus de tourisme 0 500R) en unités mobiles de vaccination. Les deux véhicules ont ensuite été donnés à la Croix-Rouge brésilienne et permettent de soutenir le plan national de vaccination du ministère de la Santé au Brésil.



Les bus traverseront plusieurs États du pays pour atteindre les populations difficiles d'accès, ainsi que celles vivant dans une situation de vulnérabilité sociale.



Selon les prévisions, environ 4 000 personnes devraient bénéficier des unités mobiles de vaccination chaque mois. En plus des bus, une camionnette Mercedes-Benz à huit places sera également utilisée pour transporter les agents de santé au cours de ce projet.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel