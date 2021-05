Daimler : Dans le vert, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - Daimler gagne près de 1% à Francfort, soutenu par une analyse de Bank of America (BoA) qui réitère sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours ajusté de 92 à 94 euros, estimant que l'activité Trucks & Bus (T&B) est actuellement gratuite dans le cadre de la valorisation du constructeur automobile allemand.



'Daimler Trucks & Bus (DTB) vise une marge opérationnelle ajustée de 8-9% dans son scénario de référence pour 2025, mais toujours de 'seulement' 6-7% en 2021', souligne le broker dans le résumé de sa note de recherche.



'Les révisions positives de consensus restent un catalyseur clé', poursuit BoA, qui se dit supérieur d'environ 10-15% aux consensus pour 2021 et 2022, mais n'augmente que légèrement ses estimations.





