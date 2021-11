Daimler : Dans le vert, profite d'une analyse positive

(CercleFinance.com) - Daimler progresse de plus de 1% à Francfort, porté par une analyse de Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 95 à 100 euros, soulignant que le constructeur automobile allemand a largement démontré sa capacité à absorber les vents contraires à court terme.



Selon le bureau d'études, la priorité donnée à la rentabilité au détriment des volumes devrait permettre au groupe de 'se positionner encore davantage comme un acteur du luxe, a fortiori avec le travail en parallèle effectué sur les coûts'.



'Ceci, combiné à la stratégie de plus en plus ambitieuse sur les thématiques clés comme l'électrification et le software, nous semble à même d'enclencher un rerating durable du titre dont la valorisation reste très attractive', poursuit l'analyste.



