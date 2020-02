Daimler : Chute du dividende avec les comptes annuels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses comptes annuels, Daimler fait part d'un dividende en forte baisse à 0,90 euro par action au titre de 2019, contre 3,25 euros précédemment, et alors que les analystes l'attendaient entre un et deux euros selon Aurel BGC.



Le constructeur automobile -détenteur de Mercedes-Benz- affiche au titre de l'exercice écoulé un bénéfice net presque divisé par trois à 2,7 milliards d'euros pour un profit opérationnel confirmé à 4,3 milliards, en baisse de 61% par rapport à 2018.



L'Allemand a vu ses revenus annuels de 3% à 172,7 milliards d'euros, pour des livraisons en volume à peu près stables à 3,34 millions de véhicules. Il confirme viser pour 2020 un profit opérationnel 'significativement supérieur' à celui de 2019.



