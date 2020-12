Daimler : Changements à venir au conseil de surveillance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Daimler fait savoir que son conseil de surveillance sera bientôt confronté à d'importants changements.



Le 31 mars prochain, à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires, le mandat de Manfred Bischoff prendra fin et le septuagénaire quittera la présidence du conseil de surveillance, emmenant Petraea Heynike et Jürgen Hambrecht dans son sillage.



Le Conseil de Surveillance proposera donc à l'Assemblée Générale des Actionnaires 2021 l'élection de trois nouvelles personnes ayant une grande expérience de la gestion internationale.



Daimler annonce que trois candidats sont d'ores-et-déjà pressentis pour occuper les sièges vacants:



Elizabeth Centoni, vice-présidente principale de la stratégie Cisco et des technologies émergentes. Elle a occupé des postes de direction au sein de la société informatique basée en Californie pendant de nombreuses années.



Ben van Beurden, directeur général de Royal Dutch Shell. Il dirige la société multinationale depuis 2014.



Martin Brudermüller, président du conseil d'administration de BASF SE, Ludwigshafen, depuis 2018. Il est également Chief Technology Officer de BASF.



Le Conseil de surveillance nouvellement constitué devrait proposer que Bernd Pischetsrieder soit élu en tant que président.



Bernd Pischetsrieder a été pendant de nombreuses années membre du Directoire de BMW AG puis Président de son Directoire de 1993 à 2000.







