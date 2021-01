Daimler : Changement de direction pour l'activité camion

(CercleFinance.com) - Changement chez Daimler Trucks : Sven Gräble va prendre la direction des opérations de Mercedes-Benz Trucks, succédant ainsi à Gerald Jank, qui prendra sa retraite à compter du 31 janvier 2021, après plus de 32 ans passés dans l'entreprise.



Sven Gräble sera responsable du réseau de production mondial de Mercedes-Benz Trucks, qui comprend les sites européens de Wörth (Allemagne), Aksaray (Turquie) et Molsheim (France), ainsi que São Bernardo do Campo et Juiz de Fora (Brésil).



Il aura également la responsabilité de la production et du développement commercial des camions Daimler en Russie.



Sven Gräble travaille chez Daimler depuis 2001 et dispose d'une solide expérience internationale après avoir notamment travaillé pour Daimler en Inde et au Japon, précise le constructeur.





