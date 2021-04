Daimler : Barclays relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays réitère sa recommandation 'surpondérer' sur Daimler et relève son objectif de cours de 96 à 100 euros, affirmant prévoir 'plusieurs catalyseurs importants au deuxième trimestre' pour le constructeur automobile allemand, citant notamment le lancement d'EQS.



Le broker augmente ses estimations d'environ 4% pour la période 2021-2023 suite à la publication de bons chiffres de livraisons (+21,8%) et de gros (+14,7%) au titre du premier trimestre, plus tôt cette semaine.



'Bien que la pénurie de puces reste un risque, nous pensons qu'un premier trimestre très solide positionnera Daimler pour compenser tous les défis', poursuit-il, prévoyant désormais une marge EBIT ajustée du groupe de 9,6% sur les trois premiers mois de l'année.



